Imposible pensar en un regreso: gran contagio en equipo sudamericano

Once miembros del Credicoop San Román, de Perú, se encuentran contagiados de coronavirus y en cuarentena, entre ellos su entrenador, el exfutbolista de Alianza Lima y Universitario de Deportes Juan Carlos Bazalar.



Se trata de los primeros casos de covid-19 confirmados en el fútbol peruano, cuyas competiciones se encuentran suspendidas desde mediados de marzo, cuando comenzó un estricto confinamiento para evitar la rápida propagación del virus.



Los once casos dentro del Credicoop San Román se detectaron cuando una parte del equipo se disponía a tomar un vuelo humanitario para volver desde la ciudad de Juliaca, fronteriza con Bolivia, a la capital Lima, ya que desde que comenzó el confinamiento está prohibido todo tipo de transporte interprovincial de pasajeros.



En esos exámenes practicados en el mismo aeropuerto se tomaron muestras a 66 personas, con un resultado positivo para doce de ellas, correspondientes a los once miembros del San Román y a la pareja de uno de los jugadores, según precisaron medios locales. Tanto el técnico como el resto de los miembros del equipo se quedaron sin poder viajar y deberán permanecer aislados en un hotel de Juliaca, según informó el Hospital Carlos Monge Medrano en un comunicado.



"En estos momentos nos encontramos aislados y listos para empezar los catorce días (de cuarentena) como indica el protocolo. Lleno de fe y esperanza. Una vez más me toca salir adelante, y estoy seguro que así será", escribió Bazalar en redes sociales.



El equipo milita en la Copa Perú, el torneo de fútbol no profesional cuyo campeón asciende directamente a la primera división, un objetivo al que opta el San Román de manera firme durante los últimos años.



Hasta ahora el único caso conocido de coronavirus en el ámbito local era el exjugador de la selección y de Universitario Héctor Chumpitaz. La pasada semana fue dado de alta tras superar la enfermedad, que en el país ya ha afectado a más de 108.000 personas, de las que más de 3.000 han fallecido.