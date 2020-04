¡Ni de chiste! Club colombiano al que nunca iría el 'Pibe' Valderrama

Carlos 'Pibe' Valderrama no ocultó su amor por el Deportivo Cali y escogió el equipo en el que nunca jugaría, dirigiría, ni estaría vinculado en el Fútbol Profesional Colombiano.



El exjugador de la Selección Colombia contó que no habría jugado en América de Cali, pues es el rival de patio del conjunto azucarero. Por otro lado, contó una curiosa anécdota sobre cuándo lo llamó a jugar el equipo escarlata.

“Nunca puedo jugar, nunca puedo dirigir, ni puedo estar vinculado al América de Cali… Porque yo soy del Cali. Cuando estaba en Francia me llamaron a jugar del América y dije que no, les mandé una frase: mi sangre es verde", dijo entre risas en 'Gol Caracol'.



El exfutbolista de la Tricolor mantuvo su admiración y confirmó, nuevamente, que es hincha del Deportivo Cali, razón por la que no se perdonaría ir al equipo rival: América-