No sería solo James: a Sao Paulo llegaría reconocido crack brasileño

Luego de anunciar la llegada de James Rodríguez durante el fin de semana, Sao Paulo se quiere seguir reforzando para ser candidato al Brasileirao y también a la Copa Sudamericana.



Es por ello que tras el arribo del colombiano buscarán el fichaje de Lucas Moura, jugador brasileño que se encuentra como agente libre tras no renovar su contrato con Tottenham.



No obstante, para su llegada se deberán primero trabajar en varios frentes. El primero es que el jugador tiene una oferta importante de la MLS para jugar en Los Ángeles FC, pero antes deberá ser cedido ya que el club angelino no tiene cupos de extranjeros disponibles.

Ante esto, salió la opción de que Moura llegue a Sao Paulo por un año y luego de el paso al fútbol estadounidense.



Ahora, el club brasileño quiere la respuesta del jugador en las próximas 24-48 horas ya que el plazo de inscripción para la Copa de Brasil vence el 8 de agosto.



Sin embargo, de acuerdo al medio Globo Esporte, los representantes del atleta no ven con buena idea regresar a Brasil y además la familia del jugador desea vivir en otro país, pero el futbolista es el que tiene el deseo de ir a Sao Paulo por lo que eso sería un factor clave para su regreso.



Vale recordar que Moura fue la figura del plantel de Sao Paulo que ganó la Copa Sudamericana ante Tigre y tras esta obtención dio su paso a PSG en 2012 por 43 millones de euros.