¿Tan rápido se olvidó del Barcelona? Neymar celebra su vida en París

Memoria corta y mucho, mucho afecto por el presente. Así parece ser la nueva vida de un Neymar Jr que parece decidido -o resignado- a no llegar tampoco este verano a su FC Barcelona.

Según sus últimas declaraciones, está en medio de un romance con el PSG y con París y ya no parece extrañar a nadie.



“Creo que hoy vivo mi mejor momento en París. Formamos una familia en nombre del mayor objetivo que tenemos por delante. Queremos marcar esta temporada con los campeones. Lucharemos por esto, porque nunca estuvimos tan cerca”, asegura Neymar, dijo en su canal oficial.



Y es que PSG siente que el emparejamiento con Atalanta en la Champions resultó muy afortunado y confía en que, ahora sí, tras una millonaria inversión, la meta de la Champions está muy cerca. ¿Olvidan que el rival es el equipo que mejor juega hoy en Italia? Es que Neymar es así, de impulsos, de arranques... en la vida y en la cancha.



"Estos tres años llegaron con mucho conocimiento. He vivido momentos de alegría y algunos complicados, especialmente cuando no pude jugar debido a lesiones. Con la ayuda de mis compañeros de equipo, pude superar y centrarme en lo que realmente importa para todos, que es nuestro desempeño en el campo traducido en títulos. Nuestros seguidores, el club y todos los fanáticos pueden ver la entrega de nuestro equipo en cualquier juego ”, añadió.



Parece que se le ha pasado la prisa por volver junto a Messi y Suárez... o que ha seguido las noticias del equipo catalán y sabe que este sería un difícil momento para regresar. Puede ser que sepa algo definitivo que el resto del mundo ignora. Puede ser que solo quiera jugar un poco y ganar algo de cariño antes del adiós.. puede ser, que al final lo suyo siempre ha sido el juego...