El salario de Neymar: primer obstáculo para su salida del PSG

A lo largo de la semana, mucho se ha hablado de Neymar y sobre su futuro que a veces parece estar tan lejos del PSG por su comportamiento que tiene ya cansado a los dueños cataríes, y otras, parece en París por el gran salario que percibe, pues tal vez el único club que pueda pagar la totalidad de lo que gana actualmente es el Newcastle y el brasileño no le convence llegar a dicho equipo del norte de Inglaterra.

Pese a sus tres tantos con los que venció al Clermont en condición de visita, Neymar ya no es el intocable en París, es más, se ha ganado críticas de los medios, afición que lo chifla en el Parque de los Príncipes, y de Nasser Al-Khelaifi, dueño catarí del club parisino. El triplete no es suficiente para justificar su rendimiento a lo largo de los cinco años en Francia, y mucho menos su salario se ha demostrado con su actitud y su fútbol en el PSG.

Es este rubro lo que condiciona al PSG en tomar una decisión sobre la salida o continuidad del brasileño. L’Équipe ha confirmado que el obstáculo del Paris Saint-Germain sobre Neymar es lo que gana, y esto ha hecho cambiar de opinión a los dirigentes del club.

Antes de saber lo que iba a suceder en la Uefa Champions League con el brasileño y el conjunto parisino, renovaron a Neymar hasta el 2025. Los medios y la afición señalaron completamente al extremo de la caída en España y la prematura eliminación.

En cinco años de Neymar, el PSG ha desembolsado 500 millones de euros en el jugador. Dinero que se ha caracterizado, no solo por su pase y ganancias, sino por patrocinios y sponsors, una forma de incentivar al fútbol mundial para los cataríes de cara al Mundial de Catar en noviembre.

Por ahora solo se habla de intereses de clubes por Neymar, pero no ha llegado ninguna oferta formal de ningún club. El más opcionado en ofertar ha sido el Newcastle. Aunque los dirigentes cataríes no se lo pensarán dos veces para vender al brasileño, parece que el norte de Inglaterra no será el lugar ideal para ‘Ney’.