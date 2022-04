Cansados de Neymar: el brasileño no demuestra lo que se ha pagado

Las sensaciones por parte de la hinchada del PSG con una escuadra lista para conquistar Europa han llegado a su final con varios de los jugadores de la plantilla parisina que son señalados del mal momento que vivió el conjunto francés en su anhelo por conseguir la Uefa Champions League. Uno de esos marcados por la afición es Neymar que lleva poco más de cuatro años en la capital francesa sin pena ni gloria.

Aunque contribuyó en la gran victoria del PSG ante el Lorient en el Parque de los Príncipes, sus dos goles en la goleada no calmaron a la afición que ya se hartó del brasileño por su actitud en los entrenamientos y su forma de ser partido a partido. No solo tiene cansada a los hinchas, sino a los mismos dueños cataríes. Nasser Al-Khelaifi no lo aguanta más señalando que es un jugador muy caro para su conducta.

El Paris Saint-Germain pagó la cláusula de rescisión, una suma que alcanzaba los 222 millones de euros. Además de ese valor, hay que sumar su sueldo, que en cinco temporadas se extiende a más de 500 millones. Mantener a Neymar en Francia por medio de los dueños cataríes y del Qatar National Bank y Qatar Airways es impulsar los negocios del emirato y potencializar Catar económicamente de cara a generar más interés para la Copa del Mundo que se avecina.

Sin embargo, el dueño, Nasser Al-Khelaifi parece ya haberse revelado por el brasileño. De acuerdo con L’Équipe, ‘el accionista del club francés se siente estafado con la mercancía’. El diario francés comenta que será casi imposible que ‘Ney’ salga de París, puesto que es el único equipo con la economía suficiente para pagarle sería el Newcastle y no cuadra tanto ese destino para Neymar, en el caso de estar cerca a culminar su carrera.