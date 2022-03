De mal en peor: prensa fustiga a Neymar por actitud en goleada a PSG

Neymar Jr es foco de críticas, de reproches y abucheos en Francia. Y sí, no importa cuándo lo leas. De hecho es lo que se ha vuelto costumbre en la última campaña para uno de los jugadores más caros del mundo, en un PSG que no logra hacer diferencia con una plantilla repleta de estrellas que no logran cumplir las expectativas.

La última salida del brasileño fue como menos que improductiva: apenas deambuló en la goleada del Mónaco 3-0 a PSG, fue reemplazado a los 77 minutos aunque el técnico Mauricio Pochettino había advertido días antes que no tenía por qué reemplazar a ninguno de los integrantes de su tridente ofensivo, y fue silbado por el público en Estadio Luis II.



El diario L'Equipe, como era de esperarse, fue implacable: "fue autor de una actuación tan pobre en implicancia como en contenido”, aseguró. “Para un jugador de su perfil y clase, lo más problemático es ya no marcar diferencias, no arrojar luz sobre el juego, no crear peligro; en definitiva ya no aportar mucho”, añadió.



No pasó desapercibido tampoco el detalle del atacante cuando lo reemplazó Draxler: “dejó el césped por un costado, sorprendido, a paso lento e incorporándose a la zona de los suplentes sin pasar por delante de su entrenador”.



Son detalles que suman a la enorme decepción y el dolor que todavía se siente en el club por la eliminación de la Champions League en una eliminatoria con Real Madrid que dos veces lideró, pero que acabó perdiendo por obra de un francés, justamente: Karim Benzema.



Esta vez no jugó Messi (cuadro gripal) y entonces los reproches fueron de nuevo a Neymar Jr. Puede que a estas alturas no le importen las críticas. Pero lo que resulta innegable es que las merece.