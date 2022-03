No se ayudan y la duda crece: ¿se paró PSG en goleada contra Mónaco?

No hay que ser tan mal pensado. Basta con ver la actitud de PSG en la casa de AS Mónaco, que claramente se reflejó en la goleada 3-0 que causó sorpresa en la Ligue 1. Fue el primer rival que lo exigió después de la eliminación de la Champions League y desnudó todas sus debilidades. Difícil no sospechar.

Fue un primer tiempo espeso, increíblemente improductivo teniendo a Mbappé y a Neymar en campo y con un detalle en favor de un criticado: ¿extrañaron a Messi como conector? Es posible, pero un cuadro gripal los sacó a él y a Keylor Navas de la convocatoria.



Lo cierto es que AS Mónaco ganó sin despeinarse, sin sufrir con su plantilla modesta frente a los estelares rivales, en la que Ben Yedder hizo estragos en la ya conocida lenta zaga de PSG al abrir la cuenta a los 25 minutos.



No hubo más que una prometedora reacción de PSG en el complemento, que infortunadamente solo duró 15 minutos, situación que Mónaco supo sufrir con paciencia, para tejer la jugada del segundo gol en una salida por derecha, sin asomo ninguno de marca para Ben Yedder, quien metió la pelota al área para la aparición de Volland y la celebración del segundo tanto a los 68.



A Hakimi y a Icardi les negó el gol el arquero Nübel y para profundizar la impotencia de PSG, Mónaco coronó con un penalti claro que fue la tapa de la mala fortuna: acertó Donnarumma al estirarse al cobro de Ben Yedder pero le rebotó en la mano y se le metió la pelota al arco. Goleada consumada a los 84.



Sí que fue una noche ideal de Ben Yedder, la gran figura, pero también llamó la atención la improductividad de un Neymar bien reemplazado a los 77 y con amarilla, un Mbappé que pudo luchar un poco más pero también se fue en ceros y con tarjeta (aunque su exequipo lo aplaudió siempre), un Verratti que no fue ni sombra de lo que ha sido en el medio campo y así... la lista de dudas crece.