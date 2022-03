Polémicas y más polémicas: Neymar al límite de borracho en entrenos

Las semanas en el Paris Saint-Germain transcurren y aumentan los calvarios de la institución, no solo en lo grupal por los malos resultados, sino en las polémicas individuales de sus jugadores. Un equipo conformado por astros, de futbolistas que ganan millonadas, pero que todavía no han podido darle al conjunto parisino, lo que más anhela: la Uefa Champions League. A medida que la desesperación sucumbe al cuadro de la capital francesa, sus figuras responden de manera negativa. Este fue el caso de Neymar que fue señalado por la prensa. Ya casi no entrena y llega al límite de estar borracho, dura crítica del periodista francés, Daniel Riolo.

Tras perder en el Santiago Bernabéu y quedar eliminados prematuramente en los octavos de final, el PSG no la ha pasado bien últimamente y en Francia no han dejado de hablar sobre el fracaso del conjunto parisino y las salidas de cara a la próxima temporada, uno de ellos que la afición no aguanta más, es el brasileño Neymar Jr que en su andar por París le ha dado más polémicas que alegrías al equipo de la capital francesa. La confianza en él no mejora, y la hinchada lo sabe. Hace un año se ganó los insultos del Parc des Princes en una semana candente por sus testimonios de querer irse y volver al FC Barcelona. Sin embargo, continuó y volvió a hablar sobre su anhelo de llegar nuevamente a la institución catalana, pero Lionel Messi lo calmó con su vinculación al Paris Saint-Germain.

Pese a que el presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi armó un súper equipo con el anhelo de conseguir la Champions, los malos resultados han acompañado al Paris que no ha podido reponerse de esa eliminación en manos del Real Madrid, y perder en su último encuentro liguero ante el Mónaco 3-0. Neymar fue titular en dicho encuentro, disputando 77 minutos. Su mal estado físico, y sus flojas participaciones lo han acompañado, y al parecer, esto tiene su razón. Daniel Riolo, periodista francés analizó la grave crisis del PSG y señaló al astro brasileño, ‘Neymar ya casi no entrena, llega en un estado lamentable, al límite de estar borracho. Es así, Neymar está en un espíritu de revancha contra el PSG, hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario”.

Además, Daniel Riolo también mantuvo que debe irse como sea del club parisino, pues lo único que está logrando con su comportamiento es dividir al vestuario, dejar un mal ambiente en el equipo y ganarse a la afición en contra. ‘Está haciendo mucho daño al club. Que se vaya, está arruinando al PSG’, añadió el periodista francés. Durante las semanas, ya se ha hablado que el equipo no pensará en Neymar para la próxima temporada, así como varias bajas que acompañarán al brasileño.