Preocupación en Países Bajos: un histórico sufrió derrame cerebral

El mundo no deja de extrañar a jugadores como Edson Arantes Do Nascimento, mejor conocido como Pelé o, como lo llamaban por su tremenda habilidad y por la huella que dejó en el fútbol, 'O Rei'. El brasileño perdió la lucha contra un cáncer de colón y el jueves 29 de diciembre se oficializó el infortunado deceso del histórico futbolista.



Pero, no fue solo Pelé quien preocupó ese mismo jueves antes de acabar el año 2022. Pues, se trata de otro histórico exjugador como Marc Overmars. El neerlandés se desempeña en la parte directiva del Royal Antwerp de Bélgica.

El director deportivo del Amberes, Marc Overmars, exjugador de Arsenal, Barcelona y la selección de Países Bajos, fue hospitalizado en la noche del jueves al viernes tras sufrir un "derrame cerebral leve", informó el club.



"Marc Overmars, director de Asuntos de Fútbol del Amberes, enfermó anoche y fue ingresado en el hospital con un derrame cerebral leve. Marc lo está haciendo bien mientras tanto, pero tendrá que tomárselo con calma por un tiempo", señaló el club en su cuenta de Twitter.



Overmars, de 49 años, empezó a trabajar para el Amberes el pasado mes de marzo, unas semanas después de haber dejado el puesto de director deportivo del Ajax de Ámsterdam.



Como jugador, el extremo neerlandés militó al inicio y al final de su carrera en el modesto Go Ahead Eagles de su país (1990-1991 y 2008-2009) y también militó en el Willem II (1991-1992), el Ajax (1992-1997), el Arsenal (1997-2000) y el Barcelona (2000-2004), además de disputar 86 partidos con la selección de Países Bajos.