Maradona: su ánimo y excesos por los problemas con Dalma y Gianinna

Diego Maradona pasa por el peor momento personal desde que superó su adicción a las drogas, ya hace muchos años. La cuarentena ha llevado al entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata a adquirir un nuevo vicio, acompañado de los graves problemas familiares que lo tienen distanciado de Dalma y Gianinna, sus hijas mayores.



Leopoldo Luque, médico personal de Maradona, habló claramente del estado de salud y de ánimo del exfutbolista argentino, campeón mundial en 1986, describiéndolo como “un paciente difícil, particular”.



“Los problemas de ánimo por la cuarentena son una realidad que no solo afecta a Diego Maradona. Diego es una persona que varía en su estado de ánimo y el mismo modifica sus hábitos con un resultado negativo. Hay que estar encima de él y a veces el resultado no es el esperado. El estado anímico y la salud van de la mano. Si uno está mal, influye en lo que uno come, en lo que uno toma, en que se acuerde o no de tomar la medicación... Repercute en muchas cosas. Yo la verdad que trato cuando lo veo de hablarle de cualquier cosa menos de todos estos líos”, le dijo el médico Luque al programa ‘Intrusos’.



Los recientes problemas familiares que ha tenido Maradona con sus hijas mayores, Dalma y Gianinna, han afectado visiblemente a Diego. “Yo no sé quién tiene razón. Pero sé que cuando él escucha esto le hace mal. Como a cualquier padre, a cualquier marido que tiene problemas con su ex. Cuando me preguntan cómo está Diego yo les contesto que me dejen que lo llame para ver cómo está. Porque varía. Yo lo vi viernes, sábado y domingo y era el Diego de ‘La noche del Diez’. Pero después de los líos familiares ya no era lo mismo”, indicó.



Y luego, el Dr. Luque fue categórico al señalar la nueva adicción de Maradona: “Él toma alcohol y lo estamos trabajando. Todo eso lo estamos trabajando. Por momentos tiene algún exceso con el alcohol y por momentos no. Esta cuarentena es negativa en este momento. Y estos problemas familiares son terribles para él. Cuando escucho que es un tema de pastillas... No, eso es simplificar un problema más complejo, que tiene que ver con muchas cosas, entre ellas la contención familiar”, concluyó.