¡Volvió la FA Cup! Manchester United sufrió pero avanzó a semifinales

En los cuartos de final de la FA Cup, Manchester United sufrió más de lo debido frente al Norwich City pero logró avanzar de ronda tras ganar en el tiempo extra por 1-2.



Con la victoria, los de Ola Solskjaer van con paso firme rumbo al título de la Copa y esperarán ahora los cruces de este domingo para conocer a su rival: Sheffield vs Arsenal, Leicester vs Chelsea y Newcastle vs Manchester City.

Tras una primera parte bastante igualada, el United tomó la iniciativa en los segundo 45 minutos y consiguió la apertura del marcador por intermedio de Odion Ighalo.

Los de Manchester bajaron el acelerador y los locales, en la única que tuvieron en todo el partido, lograron el empate a 15 del final gracias a Todd Cantwell. El partido se fue a tiempo extra y empezó el show de Tim Krul, quien atajó absolutamente todo y mantuvo a su equipo con vida hasta al minuto 118.

​Maguire subió al área contraria y, como todo un nueve de área, capitalizó un grosero error de la defensa rival. Gol y clasificación para los de Ola Solskjaer.