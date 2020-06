Con James en lista, Real Madrid busca ser el único líder de La Liga

La Liga se acerca a su final. Con pocas fechas para que se acabe la competencia, Barcelona y el Real Madrid luchan en un mano a mano interesante por quedarse con el liderato del campeonato español.

Con el empate del Barcelona 2-2 frente al Celta de Vigo en el inicio de la fecha 32, Zinedine Zidane ya prepara a sus dirigidos para quedarse con los tres puntos en un duelo clave contra el Espanyol. Con James Rodríguez entre los convocados, el técnico francés espera asumir el liderato de La Liga, y sabe de lo definitivo que puede ser este resultado en un futuro.

El equipo merengue visitará al Espanyol de Bernardo Espinosa, cuyo técnico ha sido destituido y seguramente Rufete será quien tome las riendas hasta el fin de temporada. El club blanco está preparado y asumirá el partido como una de las siete finales que el mismo Zidane aseguró que están a tope para jugar: "Sabemos desde el principio que son once finales y ahora faltan siete. No cambia nada que hayamos ganado los cuatro partidos, hay que seguir, pensar que mañana el Espanyol nos lo va a poner muy difícil porque necesitan los puntos. Es otra final, y habrá que jugarla a tope", precisó el entrenador en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Jugamos primero contra último pero esto no vale de nada. No nos vamos a confiar porque ellos quieren los tres puntos en su casa. En el partido del Mallorca nos pasó lo mismo. Hay que meter determinación para intentar ganar los puntos, pero el Espanyol va a hacer exactamente lo mismo", afirmó.

Asimismo, Zidane también habló sobre su futuro como entrenador en el Madrid, refiriéndose a que vive el día a día y no se desgasta pensando en el mañana: "Yo fui mejor futbolista que entrenador. Pero los había mejores, aunque estoy contento de lo que hice, pero conmigo va a ser así. No voy a entrenar 20 años, no sé cuántos. No planeo nada, a mi lo que me anima es el día a día. Luego haré otras cosas. En mi cabeza siempre he sido futbolista, hice 18 o 19 años de jugador y cuando me preguntaban si iba a entrenar decía que no. Al final lo fui, pero desgasta mucho", finalizó.