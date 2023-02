Compañero de Cristiano Ronaldo en Al Nassr: 'Su presencia dificulta'

Las semanas en Arabia Saudita con la llegada de Cristiano Ronaldo son sin duda alguna increíbles para el fútbol local y con las ansias de poner en alto el nombre del país para que lo tomen en cuenta en el 2030 con la idea de lanzarse por la candidatura para el Mundial. Al Nassr fichó a Cristiano que quedó libre tras culminar su contrato con el Manchester United, y aunque no ha despegado, le pone la vara grande a sus compañeros y rivales.



Cristiano Ronaldo logró conseguir su primer gol en la liga de Arabia Saudita en la última fecha en un empate a dos tantos ante el Al-Fateh, partido en donde salió expulsado uno de los referentes de la institución como lo es Anderson Talisca. Sin embargo, otro brasileño y jugador importante en el club, habló sobre la presencia del portugués en el equipo.

Luiz Gustavo precisó cómo ha influido en el equipo la llegada de Cristiano Ronaldo que cambió la gloria deportiva de Europa para jugar en una liga que poco conocimiento tiene. El golpe que ha dado el luso en la liga árabe ha sido estratosférica en los estadios y siendo una amenaza para sus rivales. El volante que pasó por equipos como Bayern de Múnich, Wolfsburgo, entre otros habló sobre su compañero y tuvo que aclarar lo dicho porque se pudo malentender.



Y es que, hace unos días, Luiz Gustavo analizó cómo le ha influido la llegada de una superestrella como Cristiano Ronaldo a propios y a extraños en Arabia Saudita, tanto así que el brasileño dio unas declaraciones que parecían críticas, pero todo lo dijo para dejar un mensaje importante con el objetivo de mejorar no solo en el Al Nassr, sino en la liga local.



En diálogo con el medio RT Arabic, Luiz Gustavo mencionó cuál ha sido el impacto de Cristiano Ronaldo, pero sus testimonios fueron polémicos, "la presencia de Ronaldo nos dificulta los partidos”. Parecería curioso que la legada de una superestrella como el portugués sea negativa en una liga como Arabia Saudita donde poco reconocimiento tenía hace algunos meses sin el luso en las filas del Al Nassr.



No obstante, Luiz Gustavo quiso zanjar la polémica, pues no lo dijo de manera negativa, sino un mensaje para mejorar en la liga y en el mismo club, "todos los equipos buscan participar contra él de la mejor manera posible, y él motiva a todos (los rivales) a dar lo mejor de sí”. Además, destacó de su compañero la importancia de su arribo a Arabia Saudita, pues sabe que es un ícono para la sangre joven y es una inspiración para cualquier persona, "su presencia en el equipo le da una gran ventaja al grupo porque aprendemos de él todos los días, dadas las grandes capacidades que posee tanto técnicas como físicas. Fue creado para los desafíos y siempre los supera". No hubo críticas, pero sí grandes elogios por la importancia del portugués en Al Nassr.