Al Nassr a perder la cabeza: millonaria oferta por referente de España

Si hay equipos del mundo que saben lo que es hacer operaciones estratosféricas, sin duda alguna, aparecen el Chelsea con la locura del fichaje de Enzo Fernández por una suma de 121 millones de euros, y el Al Nassr que no se cansa de pagarle a Cristiano Ronaldo, un jugador que ató en condición de libre tras terminar su contrato con el Manchester United, pero curiosamente, el salario del portugués es impresionante. Por su parte, los saudíes no quieren detenerse solo con David Ospina, Agustín Rossi, Cristiano, Gonzalo Martínez y Anderson Talisca.



Pues, tal parece que el Al Nassr de Cristiano Ronaldo irá a la carga por jugadores de mucho recorrido y trayectoria deportiva como lo son Sergio Ramos, aunque no han vuelto a sonar los rumores que lo ponen en Arabia Saudita y también Sergio Busquets.

Ambos españoles tienen un futuro incierto, pues se les acaba el contrato en el mes de junio y aunque Sergio Ramos quiere renovar, el Paris Saint-Germain no se ha manifestado, mientras que por el otro lado, Sergio Busquets había dicho que saldría del Barcelona, pero Joan Laporta no lo quiere dejar salir y ya dio el sí para intentar negociar la ampliación de contrato de Busquets. Es un estandarte y un símbolo para los culés, por lo cual, la decisión de estudiar su renovación.



Pero si alguien sabe de hacer negocios estratosféricos es sin duda alguna el Al Nassr donde Sergio Busquets podría compartir con un rival de años, Cristiano Ronaldo en cada clásico entre el Barcelona y el Real Madrid que disputaron. Los saudíes esperarán a que termine la temporada para fichar al volante de marca y capitán de los azulgranas al lado de la juventud de Pedri y Gavi, pasaría a estar con Luiz Gustavo y Anderson Talisca.



De acuerdo con Mundo Deportivo, Al Nassr prepara una oferta de 36 millones de euros netos por dos temporadas a Sergio Busquets, una operación sin duda alguna millonaria y que podría cambiar su opinión cuando era la Major League Soccer su posible próximo destino. Así las cosas, serán 18 millones por año lo que se embolsaría el volante español que aún así debe pensarlo mucho porque hay cosas que lo separan de renovar en el Barcelona, pero podría arreglarlo.