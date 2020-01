Una nueva polémica: Luis Yanes fue capturado y sería encarcelado

Las polémicas siguen rodeando a futbolistas y exfutbolistas colombianos, que cada vez se hacen recordar más por este tipo de actos. Esta vez fue el turno para Luis Yanes, quien pasó por Santa Fe y tuvo un gran recorrido en el fútbol colombiano con La Equidad, Cúcuta Deportivo, Junior y Atlético Bucaramanga.



Según información, el futbolista transitaba por Floridablanca, Santander, y en un puesto de control la Policía del lugar le pidió papeles. Allí, se comprobó que tenía una orden de captura.

Esta orden de captura se dio por el juzgado de ejecución de penas y medidas de Bogotá por el delito de lesiones dolosas. Por un lado se rumora que fue por violencia intrafamiliar, a su pareja.



Esta orden estaba desde 2017, año en el que fue condenado a un año y nueve meses de prisión, pero hasta el momento no lo había cumplido. En 2016, el futbolista fue objeto de críticas por una supuesta golpiza a su pareja, Ana María Rodríguez, en un campo de fútbol en Bucaramanga. Sin embargo, no se especifica si fue por esta acción.



Ahora, Yanes se encuentra en el Centro de Servicios Judiciales para el cumplimiento de la pena que tenía desde 2017. Habrá que esperar la decisión de si va o no a prisión este año y nueve meses que le resta.