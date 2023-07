Lionel Messi tendría otro amigo: Inter Miami ficharía a este jugador

Lionel Messi revoluciona la MLS y el entorno del fútbol internacional. Ya presentado en sociedad en el Inter Miami, se alista para los retos deportivos, pues el presente en las competiciones no es el mejor.



Mientras tanto, las directivas del cuadro norteamericano trabajan fuertemente para que el equipo no solo luzca más competitivo, sino que haya más cercanos a Lionel Messi, para hacerlo sentir a gusto y que su estadía no quede solo como una anécdota.



Ya se sumó Sergio Busquets, luego de terminar su contrato con el Barcelona y no renovar, ante los problemas económicos del club, buscando reducir sus gastos a nivel salarial y en otros aspectos, esos que no permitieron llevar al número 10 de regreso a España.



Uno de los futbolistas con los que formó una amistad dentro y fuera de la cancha, es Luis Suárez. El uruguayo se encuentra en el Gremio de Brasil, donde ha vuelto a mostrar su potencial, junto a los goles que ha marcado.



De acuerdo a información de Gastó Edul, el atacante estaría cercano a llegar a la MLS “Luis Suárez se acerca al Inter Miami. Están negociando hace tiempo y se avanzó. En Inter Miami creen que lo van a tener en breve”.