Kylian Mbappé sigue con la incertidumbre para PSG y el Real Madrid

Kylian Mbappé apunta a que será nuevamente, el gran protagonista del mercado de fichajes en Europa. Su decisión de no renovar el contrato con el PSG sucumbe todo el entorno del club, pues las decisiones en los años recientes, han sido en torno a mantenerlo contento y siendo el pilar fundamental de su proyecto.



Su contrato con los parisinos finalizará en el 2024, por lo que las directivas, encabezadas por Al-Kelaifi, harán todo lo posible por mantenerlo, ofreciendo más y más dinero del que ya pactaron el año pasado, evitando su marcha gratis al Real Madrid.



De acuerdo a información de la Cadena SER, esta es la situación actual del atacante “La voluntad de Mbappé es clara, no va a variar esa hoja de ruta que ha diseñado con su madre de cumplir el último año de contrato que le resta. Al-Khelaifi va a dar un discurso en donde mandará una indirecta a Mbappé, delante de todos los jugadores”.



Pese a eso, también mencionan la situación contraria. Real Madrid sigue atento a cada paso del atacante y cada decisión que tome con su entorno familiar, la idea es contratarlo, pero, saben que, en el tema económico, los parisinos tienen las de ganar.



Además, agregaron “Los expertos de mercado con los que hemos hablado, representantes y agentes, que no llevan directamente el caso Mbappé, dicen que cuando leen la prensa que es un verano no están de acuerdo. En el momento que el PSGS le pague 40 millones a Kylian, este va a renovar”.