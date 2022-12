¿Qué pasó con Pelé en últimos días? No hay mejoría, tampoco noticias

Un dicho norteamericano famoso dice que, en ocasiones como la actual, 'la falta de noticias ya es buena noticia'. Y puede ser lo que ocurre con la salud de Pelé, quien sigue internado en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, en tratamiento por complicaciones derivadas de un cáncer de colon.

No hay novedades, al menos no de manera oficial, y solo se sabe de su situación por los breves y esporádicos mensajes de los familiares que lo acompañan permanentemente.



El último mensaje no da muchas pistas: "El tiempo vuela... (pero) los momentos felices son eternos", asegura Kely, la hija del exfutbolista, sobre la antigua fotografía en que Pelé aparece junto a Kely Cristina, Jennifer y Flavia.



No hay buenas o malas noticias, pero la prensa local no da las señales de mejoría que tanto se esperan.



Pelé esta en estado delicado y la preocupación crece tras la única comunicación oficial del hospital, que asegura que hubo complicaciones del cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2021, que ya ha pasado a cuidados paliativos y que presenta "disfunciones renales y cardíacas".