Pelé en estado crítico: ‘Puede estar cosechando lo que sembró’

Brasil y el mundo del fútbol están pendientes del delicado estado de salud de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, quien padece de un agresivo cáncer de colon y parecería que los médicos solo esperan los últimos días del ex futbolista brasileño, considerado el mejor de todos los tiempos.



Internado en el Hospital Albert Einstein, en Sao Paulo, sus hijos lo acompañan en el momento más crítico de su salud; incluso ya se habría despedido de otros familiares que no están cerca a ‘O Rei’.



Por su parte, el club Santos, en donde brilló Pelé, prepara su camiseta 2023 para rendirle homenaje; mientras que en su estadio, en Vila Belmiro, estarían preparando un eventual funeral, en caso de que el mítico jugador de la camisa 10 fallezca en los próximos días.



Y mientras muchos siguen con tristeza el estado de Pelé, se generó una polémica porque salieron nuevamente a la luz pública unas declaraciones muy fuertes de la periodista Sonia Abrão, quien desde hace mucho tiempo dijo no sentir pena por él, pues está “cosechando lo que sembró” y por eso padece dolores y malos momentos.



Desde 2014, Pelé empezó a decaer en su salud, pues presentó problemas renales (tuvo una infección urinaria) y hasta estuvo en cuidados intensivos. Desde hace 8 años que viene presentando fuertes quebrantos, como problemas de próstata, cirugías de cadera, cálculos renales y movilidad limitada.



Y justamente desde hace 8 años que Sonia Abrão habló de que Pelé está ‘pagando’ por su “crueldad”, pues el universo le está pasando factura por un acto suyo, y que no se conmueve, como el resto del mundo, por sus dolencias y sufrimientos de salud.



La historia de Pelé y su hija ilegítima

Sandra Regina Arantes do Nascimento fue la hija que tuvo Pelé con Anisia Machado, una mujer que trabajaba como empleada doméstica en su casa y la de su familia, ubicada en Santos, municipio de Sao Paulo. Sin embargo, ‘O Rei’ no quiso reconocerla hasta que la Justicia lo obligó a realizarse pruebas genéticas, que salieron positivas.



Pelé reconoció a su hija ilegítima en 1991, luego de un proceso judicial que llevó diez años. Al aceptar que era sangre de su sangre, el ex futbolista brasileño que aceptaría y cumpliría con las obligaciones que mandaban la ley por ser su hija, pero que nunca iba a tratarla como su familia, o como a sus demás hijos: Edinho, Kelly Cristina, Jennifer, Joshua y Celeste.



Sandra Regina fue pastora evangélica y estuvo en la política como concejal de Santos, su ciudad natal.



Sin embargo, en 2005 le fue detectado un cáncer de mama, que le ganó la batalla un año después: en 2006, y con 42 años, Sandra Regina murió luego de que la agresiva enfermedad hubiera provocado metástasis en la otra mama.



¿Por qué la indignación de Sandra Abrão?



En algún programa, las declaraciones de la presentadora generaron polémica. “Está cosechando lo que sembró”, dijo sin sentir pena.



Además, dijo que Pelé tenía un corazón de piedra por la “crueldad” que cometió con su hija, Sandra Regina.



“No quiero que le pasen esas cosas a ningún ser humano, respeto y lamento eso. Pero su hija, que estaba en los últimos días de vida por un cáncer agresivo, ella no pidió ver a su padre, solo quería hablar con él por lo menos por una llamada telefónica, y él le negó esa oportunidad; entonces no puedo conmoverme con su sufrimiento”, dijo Sandra Abrão.



La presentadora aseguró en su momento que Pelé hizo lo mismo con sus nietos (hijos de Sandra Regina), y esa es una historia que muchos brasileños no quieren recordar, por la admiración a ‘O Rei’.