Liverpool y Chelsea, por otra final a la altura: repase últimos duelos

En febrero, Liverpool y Chelsea se midieron por la Copa de la Liga de Inglaterra y el título se definió en una tanda de penaltis que tuvo todo el picante. Un 11-10 desde los once pasos que dejó un aroma a revancha en el ambiente.



Ese día, aquel 27 de febrero en Wembley, el equipo de Jurguen Klopp no se equivocó y aprovechó el traspiés de los de Thomas Tuchel, que había enviado al arquero Kepa Arrizabalaga a la cancha para que brillara. Al final, el español no pudo atajar ningún cobro de los 'Reds' y dilapidó su ejecución. El colombiano Luis Díaz levantó su primera copa en Inglaterra.

No han pasado dos meses desde aquella final y ya Liverpool y Chelsea tienen una nueva cita pendiente. Este fin de semana despacharon al Manchester City y al Crystal Palace, respectivamente, y definirán en Wembley el nuevo dueño de la FA Cup, torneo que tiene al Leicester como último vencedor.



En lo que refiere al torneo más antiguo del mundo, Liverpool suma siete títulos (1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006) y Chelsea ocho (1970, 1997, 2000, 2007, 2009, 2010, 2012, 2018). Sin embargo, Liverpool no juega una final de FA Cup desde hace 10 años, la última vez fue en 2012 cuando la perdió justamente contra el Chelsea, mientras que los 'Blues' han sido finalistas en las dos últimas ediciones, primero perdieron con Arsenal y luego con Leicester.



A propósito de esta nueva cita entre rojos y azules, quienes pelearán por otro título del sábado 14 de mayo, en FUTBOLRED haremos un repaso a los últimos duelos entre estos clubes, dos de los más importantes del fútbol inglés. ¿Quién llega con la estadística a favor? De los ocho enfrentamientos oficiales que han tenido desde 2019, Liverpool llega con cinco victorias (sumando dos títulos por penaltis), mientras que Chelsea apenas celebró una vez.



Copa de la Liga de Inglaterra - Final

​

Febrero de 2022

Chelsea 0-0 Liverpool (10-11 penaltis)



Premier League



Temporada 2021/22, fecha 21

Chelsea 2-2 Liverpool



Temporada 2021/22, fecha 3

Liverpool 1-1 Chelsea



Temporada 2020/21, fecha 29

Liverpool 0-1 Chelsea



Temporada 2020/21, fecha 2

Chelsea 0-2 Liverpool



Temporada 2019/20, fecha 37

Liverpool 5-3 Chelsea



Temporada 2019/20, fecha 6

Chelsea 1-2 Liverpool



Supercopa de la UEFA - Final

​

Agosto de 2019

​Liverpool 2-2 Chelsea (5-4 penaltis)