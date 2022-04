Luis Díaz, a encarar duros retos con Liverpool: maratón de partidazos

El colombiano Luis Díaz jugó este sábado en la victoria 2-3 frente al Manchester City por la semifinal de la FA Cup y tendrá la posibilidad de buscar el 14 de mayo un segundo título con los ‘Reds’, después de haberse coronado campeón en la Copa de la Liga de Inglaterra frente al Chelsea.

Liverpool afrontará una maratón de partidos, teniendo grandes posibilidades de sumar más conquistas a su palmarés. En Champions League jugará la semifinal frente al Villarreal, pero también afrontará duros retos en Premier League, en busca de destronar al City del primer lugar. El próximo reto será ante el United de Cristiano Ronaldo, en duelo pendiente por la jornada 30.



Actualmente, el equipo de Jurgen Klopp es colíder de la Premier a solo un punto del City de Guardiola. Esta será sin duda una definición de infarto en el fútbol inglés a falta de seis jornadas. En lo que respecta a la FA Cup, los 'Reds' regresan a una final después de 10 años. La última vez fue en 2011/12 frente al Chelsea (2-1), ¿se repetirán finalistas?



Liverpool también tendrá un gran reto continental por Champions League. Su próximo rival a vencer es Villarreal, el vigente campeón de Liga de Europa. Sin duda se avecinan partidazos y grandes retos, y lo mejor de todo es que Klopp ya ha dejado claro que el extremo colombiano está en sus planes. ¡A brillar, Luis Díaz!



Premier League

Martes, 19 de abril

2:00 pm en Anfield vs Manchester United



Domingo, 24 de abril

10:30 am en Anfield vs Everton



Champions League – Semifinal (Ida)

Miércoles, 27 de abril

2:00 pm en Anfield vs Villarreal



Premier League

Sábado, 30 de abril

6:30 am en St. James' Park vs Newcastle



Champions League – Semifinal (Vuelta)

Martes, 3 de mayo

2:00 pm en El Madrigal vs Villarreal



Premier League

Sábado, 7 de mayo

1:45 pm en Anfield vs Tottenham



Martes, 10 de mayo

2:00 pm en Villa Park vs Aston Villa



FA Cup - Final

Sábado, 14 de mayo

En Wembley vs Chelsea/Crystal Palace



Premier League

Domingo, 22 de mayo

10:00 am en Anfield vs Wolves



Por definir

En el St Mary's Stadium vs Southampton

Este partido se jugaría el 15 de mayo pero al cruzarse con la final de FA Cup debe reprogramarse.



Por otro lado, en caso de acceder a la final de UEFA Champions League, este partido se jugará el 28 de mayo (2:00 pm) en el estadio Santi-Denis, en París.