No creer: las mentiras al rededor del supuesto futuro de Lionel Messi

Varios problemas y rumores ha tenido la casi segura salida de Lionel Messi de Barcelona. El argentino buscaría otros rumbos y Manchester City es el principal futuro que podría tener el argentino, aunque todavía sigue lejos.



Sin embargo, en redes sociales se han presentando varias fake news que han confundido a los seguidores del argentino con un posible futuro.

La primera fue el supuesto audio de Messi con Agüero. El tema trascendió más de lo debido y se convirtió en noticia. Messi, en la voz de un imitador, le habría dicho a Agüero que irá al Manchester City y hablaría con Pep Guardiola para esto. El papá del futbolista, enojado, publicó que era mentira aquel audio.



Otro tema que generó controversia este miércoles también fue con Agüero. En redes sociales se viralizó que el argentino habría cambiado su nombre en redes sociales (KunAguero10) por Sergio Agüero, sin el número '10'. Así las cosas, en la cuenta del jugador se pudo evidenciar que el nombre fue cambiado en diciembre de 2019 y no tiene que ver con "cederle el '10'" a Messi y su llegada al City.



Aunque no fue fake news, PSG estaba interesado y estaba entre los equipos que podían fichar a Messi. Sin embargo, en los medios de Francia como 'LEquipe' mencionaron que quedó catalogado como "imposible" por el tema de los salarios que maneja y por el FairPlay financiero con los jugadores y figuras que tiene. Una de las opciones es que Neymar o Mbappé saliera, cosa que no pasará hasta ahora.



Hasta ahora, también es mentira que Barcelona demandaría a Messi en caso de irse. Sí que hay algunos desacuerdos con la fecha del contrato, pero ya se menciona que la Fifa avaló agosto como final de temporada.