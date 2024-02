Sin piedad ante el arbitraje colombiano: las críticas de Felipe Melo

Liga de Quito y Fluminense se vieron las caras este jueves en la ida de la Recopa Sudamericana, teniendo como ganador a los ecuatorianos en los primeros 90 minutos, y definiendo la vuelta el próximo 29 de febrero en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Uno de los protagonistas de este compromiso fue el volante y capitán de Fluminense, Felipe Melo, quien se enfureció con la terna colombiana que estuvo a cargo de impartir justicia en la ida.

La crítica que tuvo el mediocampista de 40 años sobre los colombianos, Andrés Rojas, y Nicolás Gallo, fue sobre todo hacia la dudosa acción que hubo en el primer tiempo, cuando el juez principal, como el VAR, no decidieron tomar como penal para Fluminense, luego que la jugada fuese revisada durante mucho tiempo.

El enfado principalmente fue hacia los periodistas que estuvieron en la rueda de prensa previa del compromiso, ya que nadie le preguntó a Melo y a Fernando Diniz, sobre su opinión acerca de la actuación de Rojas y Gallo.

“¿Ninguno va a hacer preguntas sobre el árbitro? ¿Ninguno va a preguntar sobre lo que pasó en el partido? ¿Se van a quedar así? ¿Nadie va a hacer preguntas, no van a decir nada? Esto es complicado. ¿Nadie vio lo que pasó? Por el amor de Dios. Somos profesionales, hombres de familia, fue un viaje de seis horas. Esta es mi vida, es nuestras vidas ¿Nadie dice nada?”, expresó el volante y capitán de Fluminense.

“Hablo muy poco de árbitros porque es un error humano, pero hoy no fue un error. Eso depende de cada uno de ustedes interpretar. No fue un error. Nos vamos con un sentimiento amargo, pero entendiendo que ya tenemos que trabajar porque tenemos el partido de vuelta en el Maracaná y no tenemos dudas de que nuestra afición hará lo que hicieron el año pasado, llenando el Maracaná. Y en Maracaná somos aún más fuertes”, sentenció Melo.

🇪🇨⚔️🇧🇷 Felipe Melo, enojadísimo con el arbitraje en la noche de Quito, abandonó la conferencia de prensa post partido.



"¿Ninguno va a preguntar por el árbitro? ¿Nadie vio nada?" 😳pic.twitter.com/uJ3mUIOx7w — Pablo Giralt (@giraltpablo) February 23, 2024

Posiblemente este sea otro lamentable ejemplo del nivel actual del arbitraje colombiano, que ahora está traspasando fronteras en los torneos de Conmebol. Situaciones que dejan bastante mal a los jueces del país, que luego de la polémica ocurrida en la Liga BetPlay, ahora ocurre en un evento importante como lo es la Recopa Sudamericana.

Ahora el partido de vuelta será el próximo jueves 29 de febrero en el Estadio Maracaná, sitio donde se definirá al campeón entre Fluminense y Liga de Quito, así revalidando quién será el gran campeón del continente en 2023.