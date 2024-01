Problemas para Karim Benzema: hay radical decisión en Al Ittihad

Karim Benzema no pasa por sus mejores tiempos en el Al Ittihad, club al que se unió en julio del año pasado y donde ha tenido más problemas que en sus anteriores clubes.



El francés previo al parón invernal decidió desaparecer tras la dura derrota de su equipo ante el Al Nassr y que provocó que se agudizara la crisis del equipo que marcha séptimo en la Liga.



Benzema pidió permiso al club para marcharse de Arabia antes de lo previsto y ahora de cara al inicio de la pretemporada del equipo para retomar el ritmo antes del reinicio de la Liga en febrero, el delantero no apareció.

Y es que de acuerdo al medio Marca, Benzema no se presentó a la pretemporada y por orden del entrenador, Marcelo Gallardo, fue excluido de la misma la cual se hará en Dubái.



Benzema tenía hasta el viernes 12 para unirse nuevamente al plantel, pero pasaron las horas y en las instalaciones del club en Jeddah el galo no apareció.



Por su parte, el medio español señala que el francés ya faltó a tres entrenamientos antes de fin de año en Jeddah, antes de las vacaciones oficiales por el parón invernal.



Vale señalar que fuentes saudíes le dijeron al diario español que Benzema integra la lista de pretemporada, pero su ausencia es sin permiso de Gallardo, por lo que no participará en la pretemporada en Emiratos Árabes Unidos.