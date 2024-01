América prepararía otro bombazo: ¿dejaría sin figura a grande del FPC?

América de Cali está tirando la casa por la ventana y tras la posible llegada del chileno Arturo Vidal, el cuadro escarlata sigue buscando jugadores para reforzar por completo su plantilla.

Cuando parecía que América estaría pensando en cerrar su mercado de fichajes con Vidal, ahora, se abrió la posibilidad de que arribe al cuadro escarlata el jugador Hugo Rodallega, quien inició pretemporada con Santa Fe, pero las directivas estarían tras las pistas del delantero.



La información la dio a conocer el periodista Leonel Cerrudo, quien aseguró que América estaría tratando de convencer al histórico delantero colombiano para que se sume como refuerzo en este 2024.



Al parecer, la estrella Adrián Ramos estaría influyendo para que Rodallega llegue al América esta temporada, pero las directivas no están contemplando ficharlo porque tiene contrato vigente con Santa Fe, según información que difundió la periodista Salomé Fajardo.





📌 No hay posibilidad que Hugo Rodallega llegue al América de Cali. Desde la institución 'escarlata' nos informan que tiene contrato con Santa Fe y que no pretenden su llegada al equipo. pic.twitter.com/t73UunkNQf — Salomé Fajardo. (@Salomefajardo) January 13, 2024



Hugo Rodallega desmintió llegar al América



Luego de dicha información, el mismo Hugo Rodallega aprovechó el amistoso que estaba jugando con Santa Fe vs Patriotas en El Campincito de Bogotá y en Star+ aseguró: "estoy con Santa Fe. En realidad no he hablado con nadie. No tengo conocimiento de lo que se dice y sigo trabajando aquí".​



Cabe mencionar que el jugador antes de llegar a Independiente Santa Fe tuvo conversaciones con América, pero nunca hubo una oferta clara por él y terminó firmando con el cuadro bogotano, pero habrá que esperar si en un futuro esa posibilidad de jugar allí se da, pero por ahora, el delantero seguirá vestido de cardenal.