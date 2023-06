Koulibaly pensó en su familia y confesó que se fue a Arabia por dinero

El fútbol árabe está loco en el mercado y de a poco le está quitando a los grandes equipos europeos las figuras y después de la llegada de Cristiano Ronaldo, muchos futbolistas tomaron confianza para irse a esa exótica liga.

En esta temporada ya arribó Karim Benzema a Al Ittihad y también fue confirmada la llegada del defensor senegalés, Kalidou Koulibaly, quien dejó el Chelsea por fichar por Al Hilal de Arabia Saudita



Con respecto a Kalidou Koulibaly, el defensor confesó por qué decidió dejar el fútbol inglés por ir a jugar a Arabia Saudita y dejó claro que puso por encima el interés económico porque quiere una mejor vida para su familia.



“No lo puedo negar. Con este dinero podré ayudar a toda mi familia a vivir bien, desde mis padres hasta mis primos. También podré invertir en las actividades de mi asociación en Senegal. Comenzamos a construir una clínica en el pueblo de mis padres. Tengo muchos proyectos para ayudar a los jóvenes”, resaltó Koulibaly.



"No lo puedo negar, me voy a Arabia por dinero. Podré ayudar a toda mi familia a vivir bien, desde mis padres hasta mis primos. También invertir en mi asociación. Soy musulmán, llego a un país ideal para mí y mi familia. La Meca está cerca, me voy a sentir mejor"



​De igual manera, el defensor dijo que el tema de la religión no es problema para él en la adaptación, pues él y su familia son musulmanes, por lo que no tendrá incidentes por acoplarse a las ideologías de los árabes.



“Soy musulmán, llego a un país ideal para mí y mi familia. La Meca está cerca. Soy creyente, así que es importante para mí. Estoy en mi sitio, ahí estoy. Me voy a sentir mejor”, finalizó el senegalés.



Hay que mencionar que Koulibaly no fue el único futbolista del Chelsea que partió a Arabia Saudita, pues Hakim Ziyech, Edouard Mendy y N’golo Kanté terminaron fichando por Al Nassr, Al Ahli y Al Ittihad respectivamente.