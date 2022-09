Kaká admitió que sintió ‘satisfacción’ cuando salió del Real Madrid

Kaká, uno de los jugadores más importantes de Brasil a nivel internacional, ganando un Mundial, siendo Balón de Oro también en 2007, aprovechó la maratón que realizó en Berlín (tiempo de 3h 38’36’’) para hablar de viarios temas, incluyendo el de su paso poco exitoso con Real Madrid.



Para el jugador brasileño haber pasado por el club merengue fue un poco difícil, pues admitió que sus constantes lesiones hicieron que el presidente Florentino Pérez decidiera que no continuara vistiendo la camiseta blanca.



"Puede sonar raro pero me quedo con el día que se concretó que me iba, porque hablé con Florentino y me dijo que me veían como un grandísimo profesional que había hecho todo lo posible por lograr grandes resultados en el Madrid, pero las lesiones y los pocos minutos que me dio el entrenador no lo permitieron. Eso fue una gran satisfacción”, reconoció Kaká en una entrevista a Marca.





Igualmente, tuvo tiempo para hablar de quién es el mejor en la actualidad en Brasil, si Neymar o Vinicius, quienes vienen realizando una buena temporada y pueden ser las claves para los de Tite en el Mundial.



“Sin duda Neymar va a ser el líder de Brasil en Qatar 2022 pero es muy importante que tenga a jugadores como Vinicius a su lado”, reconoció el legendario jugador brasileño.



En su paso por Real Madrid, Kaká jugó 120 partidos en tres temporadas, aportando 29 goles y 33 asistencias, costándole mantener un rendimiento estable en el club merengue.



🎙️| Kaká: pic.twitter.com/DRQVidjWLV — David🇦🇹🤍 (@Alabismo__) September 25, 2022