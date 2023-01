Fuerte advertencia de Juninho a Cristiano Ronaldo: 'La peor persona'

La prensa internacional ha hecho eco a las declaraciones de Juninho Pernambucano, exjugador del Olympique de Lyon y actual director deportivo del club, quien ha hablado sobre su mala relación con Rudi García, el técnico de Al Nassr, donde juega David Ospina y que fichó recientemente a CR7.



Mientras todo el foco en la Liga de Arabia Saudí está sobre el goleador portugués, Juninho aprovechó el momento para advertir al jugador sobre lo que conoció de su ahora entrenador.



"Mi experiencia con Rudi García fue terrible. Es la peor persona que he conocido en toda mi carrera en el fútbol(...) No sabe liderar nada, dirige por el miedo que impone a los demás. Solo respeta a las personas que tienen poder o de las que se puede aprovechar en la relación", dijo el exfutbolista brasileño en charla con Mais Futebol.

"No se atreverá a hacer nada que estorbe, al contrario, incluso le servirá el desayuno a Cristiano si es necesario. Intentará ser amigo de Cristiano, ser cercano y hará todo lo posible por ello. Será un sueño para él ser su amigo", continuó.



Las críticas de Juninho no se detuvieron y aseguró que a García "le da igual el éxito del equipo y el ambiente en el vestuario. Lo que importa es que él sea el centro de atención". Finalmente, mencionó que "lo único bueno que tiene, más útil para equipos medianos o pequeños, son sus balones profundos. Exige mucho de eso, haciendo que el equipo tenga buenos contragolpes y acelere. Pero no sabe de la parte técnica".