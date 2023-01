¿Cristiano Ronaldo no lo recordaba? Una sanción complicaría su debut

¿Tenía ansias de despertarse y buscar un streaming para ver a Cristiano Ronaldo debutando en el Al Nassr? Pues, aunque el martes 3 de enero lo recibieron en el estadio del club para la presentación de su flamante contratación, y pese a haber entrenado en la sesión en cancha el miércoles 4, su primer partido tendrá que esperar, y no porque no esté físicamente apto para escribir su historia en los recintos deportivos de Arabia Saudita, sino por una sanción que lo aqueja desde mediados del 2022.



Al Nassr hará las veces de local en su próximo partido de la liga de Arabia Saudita el jueves 5 de enero cuando reciban al Al Ta'ee a las 10 de la mañana horario de Colombia. Vincent Aboubakar con Anderson Talisca serán la dupla en el ataque y con Gonzalo Martínez atrás, pero, ¿cuándo debutaría CR7?

Sin duda alguna, tras el recibimiento con millones de aficionados esperando la llegada de Cristiano Ronaldo al estadio del Al Nassr, hay mucha expectativa para ver en qué nivel estará el ex Real Madrid e indudablemente, los ojos estarán puestos en el comienzo de la historia de CR7 en Arabia Saudita, pero, infortunadamente, su debut deberá esperar. El líder de la liga saudí no podrá tener al portugués como inicialista en el partido contra el Al Ta'ee, y todo por una dura sanción que viene de atrás, y que el hecho estaría casi por cumplir un año, mientras que la oficialización de la penalización se dio en noviembre en plena época mundialista.



Seguramente, Cristiano Ronaldo estará observando el partido en el palco del estadio Mrsool Park de Riad, y para nadie es un secreto que será el primero en querer estar jugando en el rectángulo verde. No obstante, su actitud que quedó en evidencia en la Premier League lo castigarán para los próximos dos partidos del Al Nassr cuando reciban al Al Taée, y luego visitando al escolta, Al-Shabab. Dos encuentros cruciales en donde no estará el astro portugués y la multitud que se acercará a los estadios lastimosamente no podrá ver su debut.

Y es que, tal vez ni siquiera Cristiano Ronaldo que tuvo protagonismo con Portugal en el Mundial de Qatar 2022 se acordará de la sanción que le pusieron en Inglaterra. El ex Real Madrid se vio envuelto en una penosa y vergonzosa situación en la que demostró egocentrismo con un seguidor autista en el Manchester United. Durante un compromiso de la FA Cup contra el Everton que perdieron los 'Red Devils', el luso tomó el celular del fanático y lo arrojó lejos cuando solo buscaba una foto con Cristiano.



Generó mucho revuelo la situación en la que Cristiano Ronaldo, días después se dio cuenta de la mala actitud que ofreció, y le pidió perdón al hincha, que no las aceptó. A raíz de este capítulo, la FA lo sancionó. Aunque esto se dio en abril del 2022, el castigo no llegó sino hasta noviembre en plena Copa del Mundo. Cristiano cortó su vínculo con el Manchester United, y no ha vuelto a jugar a nivel de clubes.



Las sanciones se mantienen, y Cristiano Ronaldo tendrá que respetar lo que le impusieron desde Inglaterra. Sea en Arabia Saudita o en la liga que sea, el nombre de Cristiano está en el libro de sancionados y, con eso en mente, no podrá estar en los próximos dos partidos. Pero, no todo es negativo para el luso, su debut podría ser el 21 de enero en casa contra el Al-Ettifaq. Habrá que esperar semanas para verlo en acción, tiempo que le dará la oportunidad de ponerse a tiro físicamente.