Cambio histórico: jugadora integrará equipo profesional masculino 

Este miércoles se confirmó un histórico cambio que habrá en Holanda, en la cuarta división profesional del país. Ellen Fokkema, jugadora de fútbol, ahora integrará el equipo masculino de VV Foarút.



La decisión se hizo oficial y la mujer podrá jugar en el equipo de fútbol de hombres de esta país. La Federación Holandesa de Fútbol le permitió y avaló que la jugadora de 19 años quede inscrita.

Ellen Fokkema (19) spilet as earste fuotbalster mei yn KNVB-manljuskompetysje. ▶ https://t.co/lztUGnOT4P pic.twitter.com/805Cfju85b — Omrop Fryslân (@OmropFryslan) August 4, 2020

“Una prueba piloto para permitir que las mujeres en el fútbol aficionado participen en la categoría A masculina", dice el comunicado de la Federación.



La mujer, por su parte, se mostró alegre por lo sucedido y confirmó: “He estado jugando con estos muchachos desde que tenía cinco años y lamentaba no poder jugar con ellos el próximo año. Es todo un desafío, pero eso solo me emociona más. Le pregunté al club si era posible hacer algo y juntos presentamos la solicitud a la KNVB. Mis compañeros de equipo también reaccionaron con entusiasmo al enterarse que podría quedarme con ellos. No me atrevo a decir cómo será, pero de todos modos estoy muy feliz de poder participar en este piloto".