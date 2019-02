Acusan a Osorio por pedir comisión de 450 mil dólares en un fichaje

Grave acusación la que ha sufrido en las últimas horas Juan Carlos Osorio. Según el representante de jugadores paraguayo Miguel González Zelada, el entrenador colombiano le habría pedido una comisión por la transferencia del atacante Pablo Zeballos para llegar a Atlético Nacional en 2014. La supuesta coima que habría recibido el DT la habría cobrado a través de su representante, Rubén Caicedo.



El supuesto caso de corrupción de Osorio llegaría hasta la Fifa, pues González Zelada prepara una demanda con sus abogados en la que solicitará que inhabiliten al colombiano de por vida.



Miguel González Zelada acusa: "Juan Carlos Osorio es un corrupto"



El ex agente del jugador Pablo Zeballos, con polémicas declaraciones a la cadena ESPN, donde acusa a Osorio de ser un coimero sobre jugadores durante su estadía como DT en Atl. Nacional pic.twitter.com/B2vAi0HRFu — Jorge A Saucedo (@JorgeSaucedo650) 19 de febrero de 2019

“Habían pactado en tres millones de dólares la venta y se hizo solamente en un millón y medio de dólares; entonces ellos (Osorio y Caicedo) me extorsionaron, me amenazaron y me dijeron que si no firmaba algún documento no iba a hacerse la venta. Entonces, como no soy Caperucita Roja, le firmé un documento por 450 mil dólares que yo les iba a traspasar, pero que ese documento no tenía ningún valor comercial ante la Fifa, ante la justicia civil de ningún país, ante el TAS”, declaró González Zelada a ‘Espn’.



El exagente de Zeballos dijo además que Osorio “me pidió dinero personalmente, vino dos veces a Paraguay, se sentó conmigo, me pidió dinero, cuando empezó a apretar, le seguí el juego y terminé ganando. Les puse que ese documento no tenía valor comercial, era un documento nulo, pero como son corruptos aceptaron”.



Según González Zelada, Juan Carlos Osorio, quien acaba de terminar su vínculo como seleccionador de Paraguay, es “un hombre muy hábil, se muere por el dinero y manda a su representante Rubén Caicedo”.