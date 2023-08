Ingleses dominan a españoles: historial en Supercopa de Europa

Manchester City y Sevilla disputarán una nueva edición de la Supercopa de Europa, un torneo que ha visto el enfrentamiento directo entre ingleses y españoles en muchas ocasiones.



Desde 1973 que se disputa la Supercopa hubo siete enfrentamientos entre británicos y españoles en esta competencia y el enfrentamiento lo lideran los clubes ingleses por 4-3.



Chelsea es el equipo con más presencias en finales ante españoles con tres apariciones de las cuales ha ganado dos finales y ha perdido una, la de 2012 ante Atlético de Madrid, duelo en el que fue figura el colombiano Falcao García anotando triplete.

Por su parte, Barcelona es el equipo que más ha perdido finales ante ingleses en la Supercopa cayendo en las dos finales que jugó en la competencia (Nottingham Forest y Aston Villa).



Vale señalar que Manchester City se estrenará en la Supercopa de Europa mientras que Sevilla jugará su séptima final. El cuadro andaluz ha ganado dos y perdió cinco definiciones.



Historial entre ingleses y españoles en Supercopa de Europa



1979: Nottingham Forest vs Barcelona (2-1 global)



1980: Valencia vs. Nottingham Forest (2-2 global) gana Valencia por gol visitante



1982: Aston Villa vs. Barcelona (3-1 global)



1998: Chelsea vs. Real Madrid (1-0)



2012: Atlético de Madrid vs. Chelsea (4-1)



2017: Real Madrid vs. Manchester United (2-1)



2021: Chelsea vs. Villarreal (1-1, 6-5 penaltis)