Man. City y Sevilla se juegan el primer título europeo de la temporada

Manchester City, vigente campeón de la Champions y Sevilla, campeón de Europa League, jugarán este miércoles en Atenas donde se disputarán la Supercopa de Europa, primer torneo de la UEFA que se jugará en esta temporada.



El conjunto inglés se estrenará en este torneo mientras que Sevilla jugará su séptima final.



El cuadro de Pep Guardiola accedió a la final de la Supercopa luego de vencer a Inter de Milán en la pasada Champions mientras que Sevilla se quedó con la Europa League tras vencer a Roma en la tanda de penaltis.

Por su parte, Manchester City viene de ganar en la primera fecha de Premier League, pero para este juego no contarán con Kevin De Bruyne que no volverá a jugar hasta 2024 y tampoco estarán Bernardo Silva y Rubén Dias, ambos con pequeñas lesiones.



No obstante, los Citizens tendrán a Erling Haaland que llega enchufado ya que anotó doblete en el primer duelo de Premier ante Burnley y viene de una temporada en donde concretó 52 goles en todas las competencias.



En cuanto a Sevilla, ante la alta posibilidad de que fiche por Al Hilal, el arquero Yassime Bounou no jugaría este duelo, pero no se descarta que esté en el once del cuadro andaluz.



De igual manera, el equipo dirigido por José Luis Mendilibar, viene de caer en su debut en la Liga Española ante Valencia por 1-2.



La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el pasado 2 de noviembre de 2022 por la fase de grupos de la Champions y que terminó con triunfo inglés por 3-1 en el Etihad Stadium.



Ficha del partido



Alineaciones probables



Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Aké, Akanji; Rodrigo, Kovacic; Phillips, Julián Álvarez, Foden o Grealish; y Haaland.



Sevilla: Bono; Jesús Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Rakitic, Sow; Lamela, Suso, Ocampos; y En-Nesyri.



Árbitro: François Letexier (Francia).



Estadio: Georgios Karaiskakis, El Pireo (Grecia).



TV: ESPN y Star +



Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)