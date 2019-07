Casillas se mantendrá alejado de las canchas y dejó en duda su retiro

El portero español Iker Casillas formará parte del staff directivo del Oporto, decisión que ha tomado tras el infarto de miocardio que sufrió durante un entrenamiento con el club portugués el pasado 1 de mayo. Según precisó el club en un comunicado, el portero, que tiene contrato hasta junio de 2020 con el Oporto, "formará parte del staff directivo del equipo de fútbol, mientras se recupera del problema de salud".

En principio, el guardameta será el intermediario entre jugadores, entrenador y dirección deportiva, "pudiendo ser ampliada su actuación a otras funciones dentro del club". Casillas, de hecho, ya no figura en la convocatoria de jugadores del equipo que se concentra este lunes y hasta el 24 de julio en el Algarve, al sur de Portugal.



"Voy a hacer algo diferente de lo que habitualmente hacía, que era estar en el terreno de juego", afirmó Casillas en declaraciones al canal de televisión del Oporto. "El entrenador -Sérgio Conceiçao- habló conmigo la pasada temporada cuando se produjo mi situación y me dijo que quería que me quedara con ellos, cerca de los jugadores, cerca de los jugadores más jóvenes, porque habría varios cambios", aclaró el guardameta.

Casillas aseguró que hará todo lo posible para "ayudar" a sus compañeros y concluyó: "Nos vamos a preparar para hacerlo lo mejor posible en el inicio de la temporada" El guardameta, de 38 años, tiene en su haber un Mundial y dos Eurocopas como capitán de la selección española o tres Ligas de Campeones y cinco Ligas con el Real Madrid.



El próximo 12 de septiembre se cumplirán 20 años de su debut como titular con el primer equipo del Real Madrid, frente al Athletic Club, en San Mamés. Casillas dejó la capital de España en el verano de 2015 tras su tensa relación con el técnico Mourinho, por lo que fue recibido como un héroe en el club del Oporto, club en el que jugó desde entonces y con el que ahora seguirá ligado, de momento, en los despachos.