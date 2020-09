Llegó septiembre: vuelve el fútbol y los mejores partidos por ver

Este martes empieza otro mes de este caótico año que tuvo varios días sin fútbol. Sin embargo, tras el final de la temporada, en este mes iniciarán de nuevo varias ligas y habrá fútbol para disfrutar. Recordemos que la Liga de Francia y la Champions League (rondas de clasificación) ya empezaron.



Uno de los torneos que está en vilo es el FPC, pues se espera que este 19 de septiembre inicie la competencia. Sin embargo no es seguro. Acá le hacemos un resumen de las Ligas que empiezan y los mejores partidos por fecha para que no se los pierda.

Las ligas que vuelven y sus fechas:

La Liga de Naciones empezará desde este 3 de septiembre.



La Liga de España iniciará este 12 de septiembre.



Premier League volverá este 12 de septiembre.



Liga de Alemania empezará el 18 de septiembre.



Serie A no tiene fecha oficial, pero se espera que empiece el 18 de septiembre.



FPC volvería el 19 de septiembre.



Copa Libertadores regresa este 15 de septiembre.

Mejores partidos:

3 de septiembre



Alemania vs. España

Liga de Nacionaes

1:45 p.m. hora de Colombia



4 de septiembre



Holanda vs Polonia

Liga de Naciones

1:45 p.m. hora de Colombia



5 de septiembre



Portugal vs Croacia

Liga de Naciones

1:45 p.m. hora de Colombia



Dinamarca vs. Bélgica

Liga de Naciones

1:45 p.m. hora de Colombia



7 de septiembre



Holanda vs. Italia

Liga de Naciones

1:45 p.m. hora de Colombia



8 de septiembre



Croacia vs. Francia

Liga de Naciones

1:45 p.m. hora de Colombia



13 de septiembre



Tottenham vs. Everton

Premier League



15 de septiembre



Colo Colo vs. Peñarol

Copa Libertadores



Santos vs. Olimpia

Copa Libertadores



16 de septiembre



Internacional vs. América de Cali

Copa Libertadores

5:15 p.m. hora de Colombia



17 de septiembre



Sao Paulo vs. River Plate

Copa Libertadores



18 de septiembre



Bayern Múnich vs. Schalke 04

Bundesliga



20 de septiembre



Real Socidad vs. Real Madrid

Liga de España



Chelsea vs. Liverpool

Premier League



23 de septiembre



Internacional vs. Gremio

Copa Libertadores



24 de septiembre



Medellín vs. Boca Juniors

Copa Libertadores

7:00 p.m. hora de Colombia



26 de septiembre



Leverkusen vs Leipzig

Bundesliga



27 de septiembre:



Villarreal vs. Barcelona

Liga de España



Manchester City vs. Leicester City

Premier League



28 de septiembre



Liverpool vs. Arsenal

Premier League



29 de septiembre



América vs. Internacional

Copa Libertadores

7:30 p.m. hora de Colombia



30 de septiembre



River Plate vs. Sao Paulo

Copa Libertadores