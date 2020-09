Bayern vs Bayern: ¿Balón de Oro debió ser para Lewandowski o Neuer?

Una de las primeras decisiones en medio de la crisis de la pandemia por el coronavirus covid-19 fue cancelar la entrega del Balón de Oro. Y a esta altura, por muy injusto que resulte, no hay manera de echar para atrás la decisión... No por ahora.

Y es una pena para muchos pero especialmente para el Bayern Múnich, el mejor equipo del año con ventaja, que tiene a un goleador de récord como Robert Lewandowski y a un porterazo como Manuel Neuer, quienes, tranquilamente, podrían ganarlo.



El primero en encender el debate y pedir la restitución del balón de Oro fue precisamente el equipo alemán, que oficialmente hizo la solicitud y espera una respuesta positiva.



Y luego fue el propio Lewandowski quien se refirió al tema: ""Ganamos todo lo que pudimos con el Bayern. En todas las competiciones (Bundesliga, Copa de Alemania y Liga de Campeones) y fui el máximo goleador. Creo que un jugador que logra esto debería ganar el Balón de Oro", dijo al medio polaco Sportowe Fakty.



Es el gran candidato al premio FIFA Best Player, pero quiere el prestigio del otro premio, el que premia nada menos que al campeón de la Champons League: "Hasta ahora, escondía las emociones detrás de un grueso caparazón, pero la Champions es el sueño de todo futbolista y he creído toda mi vida que podía cumplirlo", explicó



Sin ebargo, si L'Equipe cambiara de opinión y entregara el Balón de Oro, para el seleccionador alemán, Joachim Löw, no sería el goelador: . "No tengo nada contra Robert Lewandowski, es un goleador de clase excepcional pero para mí el premio para el mejor jugador del mundo este año debería ser para Manuel Neuer. ¡Todo lo que paró en la ronda final en Lisboa!", dijo a la revista Kicker.



"Manu es algo excepcional, es la locura, es único. Ya en la semifinal contra el Lyon tuvo tres acciones increíbles. Esa serenidad, esa irradiación, te da la impresión de ser omnipresente... Contra el Lyon y contra el PSG, Manuel estuvo en su sitio en momentos claves y sin sus acciones el partido se hubiera puesto 1-0 en contra del Bayern o 1-1", concluyó.