¿Franco Armani a Inter Miami? ‘Hay rumores, no te voy a mentir’

Llegaron rumores desde Estados Unidos que preocuparon a los hinchas de River Plate: Inter Miami, equipo que fichó a Lionel Messi, quiere en su arco a Franco Armani.



Así, Martín Araoz, representante de Armani, reveló lo que está pasando en el entorno del portero de la selección Argentina, ex Atlético Nacional. El agente dejó en duda la presencia de Franco en el arco de River, ante el posible interés del Inter Miami para contratarlo a fin de año.



“No puedo decirte que Franco Armani no va a ir a Inter Miami, hay rumores, no te voy a mentir”, le dijo Araoz a Radio La Red, en Argentina.



Sin embargo, el representante aclaró que “Armani está muy contento en River; él en estos casos no me atiende el teléfono, está enfocado en lo que tiene ahora (la Copa Libertadores). En la actualidad no hay nada... Pero no puedo decirte que no a futuro. Veremos qué va sucediendo. Si hay rumores, por algo es”.