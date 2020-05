Foro fútbol vs. covid-19: escepticismo entre regreso y cumplimientos

Acord Colombia realizó con gran éxito este lunes el Foro Fútbol Vs covid-19, que presenciaron virtualmente 140 personas, entre médicos, entrenadores, preparadores físicos y periodistas deportivos residenciados en el territorio nacional y en otros países.

La generalidad es que, aunque para muchos es necesario el regreso del fútbol en Colombia, se pone condición como el cumplimiento de todos los requerimientos de seguridad para proteger la vida de los actores del balompié. Para algunos, todavía es prematuro hablar de un retorno de la actividad cuando no están dadas las condiciones, no se ha alcanzado el pico de la epidemia en el país y las regiones siguen haciendo su mayor esfuerzo para contener su embestida.



Según el ministro de Deporte, Ernesto Lucena, “no es solo importante el regreso del fútbol sino de todos los deportes. Por eso hemos pedido un protocolo para saber en qué momento se dan todas las condiciones. Aquí no se puede tener afán simplemente por cumplir intereses particulares, el afán debe ser proteger la salud de los deportistas”.



El médico Germán Alberto Ochoa entregó como conclusión que “por encima de Dios no vive nadie, tenemos que ser prudentes, sensatos y responsables en la toma de decisiones. El fútbol para el periodismo, para nosotros, para todos, es muy importante, pero pasa a un segundo o tercer plano en otras prioridades sanitarias del mundo. Tratar de empujar el retorno de la competencia con la puerta cerrada no es nada distinto a una estupidez. Es poco probable que las condiciones económicas se den para que esto se pueda lograr”.



Diego Barragán, entrenador y preparador físico, advirtió que “ninguno de nosotros sabíamos de esta pandemia, se trata de un tema de salud y hay que apoyarse en la ciencia. Este es un deporte de conjunto y mueve masas, y hay equipos que tienen deficientes departamentos médicos. ¿Estará el fútbol colombiano para llevar los protocolos cómo debe ser? Esto no es solo de abrir los estadios, es del día a día, el detalle es cómo vive el jugador, como se transporta… El fútbol debe volver son seguridad y salud, si no, no puede volver nada”.



Javier Fernández ‘el Cantante del Gol’, narrador del canal WIN Sports, que tiene los derechos de transmisión, explicó que “me enteré que Mindeporte le envió a Dimayor unos ajustes pequeños que tiene que hacerle al protocolo, que está calculado en materia económica para que se dé. El fútbol no está para darse dentro de 8 días, pero lo necesitamos, estamos esperando que su regreso sea en las mejores condiciones”.



A juicio de Gonzalo ‘Chalo’ González, “no hay ningún negocio en el mundo que pueda estar por encima de la vida de los seres humanos, como lo dijo el Dr. Ochoa, es inviable por los costos. Para poner el ejemplo de Alemania, allá iban a completar cuatro semanas de entrenamiento y salieron tres personas contagiadas en el Colonia, por lo que el reinicio se va a demorar”.



En tanto, José Orlando Ascensio, subeditor de Deportes de El Tiempo, expresó que “el fútbol va a volver, es necesario, pero debe hacerlo con todos los controles, orientado por los especialistas. Los clubes tendrán que buscar la manera de asumir los costos, lo más conveniente sería que la competencia se haga en una sola sede”.



Esteban Jaramillo, por su parte, señaló que “el recrudecimiento de la enfermedad nos lleva a pensar que las presiones exageradas para el regreso del fútbol, pueden ser ‘suicidas’ para el que juega u ‘homicidas’ para el que obliga a jugar”.



El narrador Gustavo ´Tato’ Sanint sostuvo que “estos protocolos los tenemos que respetar profundamente, es muy complicado reanudar de una manera tan flaca el fútbol colombiano, recomendaría no acelerar el carro”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces