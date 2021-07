Florida Cup anunció cuarto equipo participante: llega desde México

¡Bienvenidos! @PumasMX and @nacionaloficial are coming to Orlando! Both teams will be a part of a doubleheader Wednesday night at @CWStadium.



6:00 p.m. - Pumas vs. @Everton

8:45 p.m. - @MillosFCoficial vs. Nacional



GA tickets are available for $35.



🎟️: https://t.co/U2JEKvbZxI pic.twitter.com/qH8qFVEeB8