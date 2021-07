¿Valencia saldrá del Cali? Aclaró rumores y confesó a dónde quiere ir

Jojhan Valencia, volante de 24 años al servicio del Deportivo Cali, indicó que pese a los rumores de su posible salida al exterior, seguirá con los azucareros. Más allá del interés que habrían mostrado por él, no hay nada concreto. Lo que sí dijo con seguridad es a dónde le gustaría partir.

"Yo estoy tranquilo porque estoy consciente de que Deportivo Cali es un buen club y vengo jugando. Si Dios lo dispone para mi salida es bien recibida. Hasta ahora ha habido muchos rumores de mi salida, pero no hay nada concreto hasta ahora, lo más concreto es mi presente en el club", dijo.



Valencia, quien estuvo entre los convocados por Reinaldo Rueda al primer microciclo de Selección Colombia con jugadores locales, manifestó que buscará consolidarse con Cali y pelear el campeonato. "Uno debe ser consciente que los procesos para cada jugador son diferentes, estoy consolidándome en el club y seguiré trabajando. Venimos trabajando muy bien y me gustaría pelear el campeonato".



El caleño destacó que "Dios dictará el momento para salir" y que no tiene afán de hacerlo. Lo que sí dejó claro es que le gustaría fichar con un equipo en Brasil. "Siempre he tenido mucha cercanía con la liga brasilera por mi primo Edwin Valencia y me gustaría ir allá".