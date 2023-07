Pelea en Flamengo: preparador físico se excusa por la agresión

El preparador físico del Flamengo, el argentino Pablo Fernández, se disculpó este domingo por su agresión al delantero Pedro, uno de los ídolos del club brasileño, que provocó una grave crisis en el conjunto carioca y tiene en duda la continuidad del técnico, el también argentino Jorge Sampaoli.



"Podría comenzar estas palabras de mil maneras, pero la única que realmente tiene sentido es pedir disculpas. A Pedro, a los colegas, a los trabajadores y al Flamengo", afirmó el preparador físico en una nota que publicó en sus redes sociales.

La agresión ocurrió en los vestuarios del estadio Independencia de Belo Horizonte al final del partido de la noche del sábado en el que el Flamengo se impuso por 1-2 en su visita al Atlético Mineiro, en la decimoséptima jornada del Campeonato Brasileño, y ascendió al segundo lugar de la clasificación de la Liga.



Una discusión por la negativa de Pedro de entrenarse al percibir que no entraría en la cancha y nuevamente sería descartado por Sampaoli para el partido comenzó en el banquillo y se trasladó al vestuario, donde el miembro de la comisión técnica dio un puñetazo al delantero en la cara. Pedro acudió a una comisaría de Belo Horizonte para presentar denuncia acompañado por algunos de sus compañeros, varios de los cuales se quejaron en las redes sociales, y la división en el Flamengo quedó tan clara que la prensa considera que Sampaoli, sin condiciones de continuar, será destituido esta misma semana.



"Entré al vestuario muy enojado y con ganas de resolver inmediatamente la situación y lo hice de la forma equivocada... Me sentí muy afectado por una situación y reaccioné de la peor forma", dijo Fernández en su petición de disculpas. El auxiliar de Sampaoli afirmó que la elevada competitividad y situaciones de alto estrés pueden generar malas reacciones, pero que no considera ese motivo como una disculpa sino como una explicación a lo que hizo.



"Definitivamente, si tuviese divergencias con Pedro, tendría que haberlas resuelto en otro momento y de otra forma. Voy a intentar que eso ocurra. Voy a trabajar para cambiar y ser mejor", agregó el preparador físico al dar el asunto como superado y descartar una posible salida.



Sampaoli también usó las redes sociales para pronunciarse sobre el asunto. Dijo que está "muy triste" por lo ocurrido y afirmó no haber dormido pensando en cómo ayudaría a resolver el problema entre Pedro y Pablo Fernández. "No creo en la violencia como solución. Eso no nos lleva a ningún lugar. Ni en la vida ni en el fútbol... Lo ocurrido ayer me dejó muy triste. Ofuscamos una victoria impresionante con una disputa interna cuyas razones existen, pero en este momento no importan", señaló.



"La historia me mostró que la única solución es el diálogo. Porque la violencia nos separa y el diálogo nos une", agregó. Sampaoli dijo que es consciente de que es el "conductor" del equipo y el responsable de cuidar a las personas y que en ese sentido le duele cuando dos colegas pelean.



"Pase lo que pase, tenemos la obligación de cuidarnos. Para cambiar. Para unirnos. Para ser mejores. Y para colocar al Flamengo en la cima", concluyó. Pese a que ha tenido pocos minutos en la cancha desde la llegada de Sampaoli, lo que admitió que le viene angustiando, Pedro es uno de los ídolos del club más popular de Brasil y fue el máximo goleador de la campaña en la que el Flamengo se coronó campeón de la Libertadores el año pasado.



"La cobardía física se sobrepuso a la cobardía psicológica que he sufrido en las últimas semanas. Alguien que se cree con derecho a agredir a otro no merece el respeto de nadie. Ya pasé por muchas provocaciones en el Flamengo, pero nada comparado a la cobardía sufrida hoy", afirmó el delantero en el mensaje en redes sociales en que se quejó de la agresión física.



EFE