Arde Flamengo en polémica: asistente de Sampaoli agredió a jugador

La interna de Flamengo está que arde y genera una nueva polémica luego de que saliera a la luz pública que el preparador físico del equipo, Pedro Fernández habría agredido al delantero Pedro.

Al parecer, todo se dio luego del partido que jugó Flamengo en Belo Horizonte contra Atlético Mineiro y que terminó de ganando el rojinegro 1-2 de visita.



Los hechos sucedieron dentro del vestuario del Flamengo, en la que el preparador físico, Fernández, no estuvo de acuerdo con la actitud del ‘9’ brasileño durante el partido y le terminó dando un puñetazo en la cara.



A través de redes sociales, el jugador Pedro dio a conocer la dicha agresión y tildó de cobardía lo hecho por el asistente de Jorge Sampaoli.



“La cobardía física se antepuso a la cobardía psicológica que he sufrido en las últimas semanas. Alguien que se cree con derecho a agredir a otro no merece el respeto de nadie. Que Dios perdone a una persona que, en pleno 2023, piense que la agresión física puede solucionar cualquier problema. Padre y madre, gracias por la educación que me diste”, dijo Pedro.



Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, fui agredido, com um soco no rosto, por Pablo Fernandez, membro da… pic.twitter.com/kYv4w6zs49 — P9 (@Pedro9oficial) July 30, 2023



No jugar desató la polémica

Pedro estaba en el banco de suplentes de Flamengo en el partido contra Atlético Mineiro y empezó a calentar, teniendo posibilidades de ingresar, pero luego sorpresivamente Jorge Sampaoli decidió entrar a Thiago Maia en lugar de Filipe Luiz y el delantero decidió sentarse de nuevo.



Al finalizar el partido, Pedro se quedó sentado en la entrada del camerino y al ver la actitud del jugador, el preparador físico lo encaró, recriminándole por sus malas actitudes, desatando la fuerte polémica.





PLANTÃO DA MADRUGADA! PEDRO CHEGA AGORA NA DELEGACIA PARA FAZER BOLETIM DE OCORRÊNCIA. pic.twitter.com/RoAC3nNmCv — Flazoeiro (@flazoeiro_) July 30, 2023