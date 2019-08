Error de Adidas confirmó el fichaje de Coutinho y el número que usará

Coutinho y Barcelona quieren terminar rápido su relación futbolística y el brasileño ya tendría un nuevo equipo. Sin embargo, hasta el momento está en exámenes médicos y no se ha confirmado, pero un error de Adidas dejó ver que Bayern Múnich será su nuevo club y también se reveló el número con el que jugará.



El atacante no tenía minutos en Barcelona y, cuando jugaba, no era determinante y no podía hacer valer su costo en la cancha con Ernesto Valverde. Así las cosas, se decidió su salida del club... ¿Campo para Neymar?

El brasileño usaría la 10. Foto: Archivo Particular

Bayern Múnich, nuevo club de Coutinho, aún no se ha hecho oficial. Adidas, por su parte, tuvo el error de publicar una imagen con la camiseta del Bayern, nombre de Coutinho y el número '10', que usaría en los bávaros.



Acto seguido, después de darse cuenta, la publicación fue borrada pero causó revuelo con el nuevo fichaje que ya está en Alemania. Recordemos que la '10' era de Robben.