‘Son como monos y perros’: destituyen a un entrenador por racismo

Luc Eymael fue destituido del Young Africans, de Tanzania, tras unos controvertidos comentarios considerados racistas por el presidente del club. A sus 60 años, el entrenador belga hizo fuertes declaraciones contra la hinchada de su equipo, además de dejar claro que estaba aburrido en el país africano.



El Young Africans terminó segundo en la Liga de Tanzania, y el técnico Eymael acusó al Simba SC, equipo campeón, de “ser amigos de la federación”. Pero eso fue lo más suave que dijo, pues luego la emprendió contra los aficionados de su mismo equipo.



“Los aficionados no están desarrollados, no entienden de fútbol. En las gradas se comportan como monos y perros”, dijo el DT belga en declaraciones que escandalizaron por su alto grado de racismo.



Luego, el estratega se quejó de Tanzania: “No me gusta Tanzania, ni a mi esposa tampoco. No tengo auto, el wi-fi no funciona y los campos son un desastre. El nivel sería de séptima u octava categoría en Europa”.



Fue así que el presidente del Young Africans, Simon Patrick, decidió destituir a Eymael. “Estamos tristes por estos comentarios injustos y racistas de Eymael. Por eso decidimos prescindir de él. Nuestro club cree en el respeto y la dignidad y está contra todas las formas de racismo”, comentó el dirigente.