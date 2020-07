El fichaje de Galatasaray por Falcao ¿Será su pareja o su reemplazo?

Luego del fracaso en la temporada 2019-2020, Galatasaray está obligado a armar un equipo fuerte para volver a las competiciones europeas y luchar por el título de la Superliga de Turquía. Esta campaña los fichajes no dieron el resultado esperado, especialmente Falcao García, quien, a pesar de sus goles, estuvo mucho tiempo ausente a raíz de sus lesiones.



Es así que Galatasaray ya empezó a estudiar las posibles ofertas que le lleguen por el colombiano, pues sabe que su ficha y su salario es muy alto, y económicamente las cosas se complican al no jugar Champions ni Europa League. No descartan la salida del ‘Tigre’, pero si no hay una propuesta fuerte, su permanencia será un hecho.



Por eso es que el club de Estambul se mueve para reforzar su ataque. Y tienen en la mira a un viejo amigo de Falcao, ya sea para que vuelvan a formar pareja después de muchos años, o para que sea el reemplazo idóneo si se da una salida de Radamel.



Según informa la prensa turca, el brasileño Hulk está en conversaciones con Galatasaray, pues quiere volver a Europa luego de una experiencia en China, en el Shanghái SIGP. La idea del jugador no es volver a Brasil, sino demostrar que le queda fútbol para figurar en el Viejo Continente.



Habrá que esperar lo que pase con Falcao, pero Hulk se asoma como refuerzo para el Galatasaray, esté o no el colombiano.