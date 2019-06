Dani Alves anuncia que deja el PSG: ¿lo seguirá su íntimo Neymar?

El brasileño Dani Alves, en medio de su participación en la Copa América, sorprendió con el anuncio de su salida del PSG.

"Hoy cierro un ciclo en mi vida, un ciclo de victoria, de aprendizaje y de experiencias. Me gustaría agradecer a la familia PSG por la oportunidad de construir juntos una página en la historia de este club. Me gustaría agradecer a todos y sobre todo al staff por el cariño, por el respeto, por la complicidad demostrada desde el primer día ... Ustedes hacen el club un poco más especial", escribió en su cuenta de Instagram.



"Fueron dos años de resiliencia y reinventarse continuamente para cumplir con mi misión, pero en la vida todo tiene un comienzo, un medio, un final y hoy ha llegado el momento de poner ese punto final aquí. Les pido disculpas si en algún momento no estuve la altura, les pido disculpas si en algún momento cometí alguna falla, sólo intentaban dar lo mejor de mí", añadió.





El lateral derecho, de gran presentación en la Copa América de su país, agradeció a sus compañeros "por las risas y los enfados" y pidió que lo recuerden como un "GOOD CRAZY (buen loco) de cada día, con una hermosa sonrisa en el rostro, con una energía pura de alma, como un profesional trabajador y comprometido".



Dani Alves, uno de los hombres más cercanos a su compatriota Neymar, fue definitivo en la decisión de este último de salir del FC Barcelona para aventurarse en el PSG, donde ha sumado más desilusiones que éxitos. ¿Será el siguiente en la lista de salida? El obstáculo, que no tenía Dani Alves por haber llegado como agente libre, es que los franceses no firmarán la salida de su estrella por menos de 220 millones de euros. Esa es la cuestión.