James, atento: fuertes críticas a Carpini por derrota en Brasileirao

Sao Paulo no tuvo su mejor inicio en el Brasileirao luego de que terminaran perdiendo ante Fortaleza 1-2 en condición de local , partido que tuvo varios retoques en nómina, incluido la no incorporación de James Rodríguez, quien fue suplente y jugó apenas los últimos 30 minutos.

En Brasil no parecen estar muy contentos con el técnico Thiago Carpini, pues en lo que va de la temporada fracasaron en el Campeonato Paulista ante un equipo de menor envergadura y sumado a este mal inicio de liga de local hace que se enciendan las alarmas.



Aunque Sao Paulo no desentonó en gran parte de la primera parte, en el complemento sufrieron dos goles que los dejaron prácticamente sin opción de ganar y solo hasta el minuto 85 lograron igualar.



Luego de ese mal rendimiento, Thiago Carpini recibió insultos por parte de la hinchada del Sao Paulo al finalizar el partido y en conferencia de prensa fue autocrítico, consciente de que no han podido tener un nivel estable en este inicio de temporada.



"Son errores recurrentes. Es algo que me molesta mucho y sé que molesta a la afición", fue una de las declaraciones de Carpini en conferencia de prensa.



"São erros recorrentes. Isso é uma coisa que me incomoda muito e sei que incomoda o torcedor", diz técnico Carpini após derrota em casa do São Paulo na estreia pelo Brasileirão. pic.twitter.com/aZIiVvdhca — ge (@geglobo) April 14, 2024

Por ahora, Carpini seguirá en el equipo, pero en Brasil ya en anteriores reportes han dado a conocer que a algunos directivos no gusta su estilo y habrá que esperar si mejoran los resultados, pues puede perder su cargo si continúa así.



El próximo partido de Sao Paulo será contra el complicado Flamengo de visitante y allí, está obligado a ganar luego de ceder puntos de local.