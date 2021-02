¿Estaba planeada la muerte de Maradona? Duro ataque a médico Luque

La muerte de Diego Maradona, para dolor de su familiares, está siendo tan apasionante como su apasionada vida.

Las revelaciones de audios y pruebas que recauda la justicia argentina, en medio de la investigación por supuestas malas prácticas de los médicos a cargo de la saluda del Diez, revelan cada día una nueva razón para dudar de que se le hubiera dado una atención óptima, acorde con su delicado estado.



Esta vez Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y representante legal de Dieguito Fernando, uno de los hijos del ídolo, apuntó contra Leopoldo Luque, el neurólogo encargado de velar por el exfutbolista en sus últimos días.



"Estos audios son mucho peor que los anteriores, porque en los anteriores vos veías a un Luque despectivo hacia Maradona, que tenía falta de atención. Un Luque que tenía contratado a su socio también para que cuide a Diego y tenían que explicarle dónde quedaba la casa de Diego para poder ir", comenzó Baudry en una charla con el programa argentino Nosotros a la Mañana.



"Lo que surge de estos audios, hay que ser muy precavido, hay que ver la fecha porque creo que es de un mes antes de la muerte de Diego, es como que están preparando la muerte de Diego y a ver qué sale en la autopsia y qué no va a salir. ¿Cómo va a saber que Diego se va a morir dentro de un mes y que le van a hacer una autopsia? Es gravísimo", explicó.



Baudry resume la preocupación de los familiares de Maradona, que tenían poco contacto con él y con Luque, la siquiatra Agustina Cosachov y varios personajes que se volvieron cercanos a Diego al final de sus días.



"Generalmente, los doctores dejan todo para salvarle la vida al paciente. Y acá, en lugar de estar preocupados por la salud de Diego, lo estaban porque lo que le daban no la saliera en una autopsia y porque la policía no preguntara por eso... Es muy difícil de explicar cómo los médicos que estaban a cargo de su salud permitían y participaban de esto cuando él no estaba en condiciones y se tenía que recuperar", concluyó.