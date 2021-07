'Debemos mantener la idea de juego': Aguilar tras regresar a Nacional

Atlético Nacional venció por 2-3 a Millonarios en juego amistoso por la Florida Cup. Los verdolagas fueron contundentes y superaron al subcampeón colombiano, a pesar que les marcaron en dos oportunidades. Felipe Aguilar es uno de los nuevos jugadores que aún no puede debutar en la Liga, pero tuvo acción durante todo el partido, algo que le servirá de preparación de cara a la participación en el campeonato colombiano, una vez lo puedan inscribir ante la Dimayor.

“Gracias a Dios pude volver a jugar con el equipo, me quedo con buenas sensaciones, me estoy conociendo con los compañeros. No es lo mismo entrenar que competir, en lo personal, llevaba mucho tiempo sin jugar 90 minutos y esto me sirvió como preparación para cuando pueda jugar en el torneo local”, remarcó Aguilar.



Además, para el zaguero antioqueño, “ganar es importante, más contra un rival como Millonarios que es un clásico, destaco la manera en la que jugamos, la propuesta que tuvimos, cometimos errores, pero todo hace parte del proceso. Nos vamos contentos por como se comportó el equipo y esperamos el martes en Bogotá hacer un excelente partido”.



Finalmente, el jugador opinó sobre lo que deberá seguir realizando los verdolagas, tanto en la Liga, como en la Copa Colombia. “El equipo debe mantener la idea de juego, cuando nos alejamos de la idea sufrimos. Comenzamos muy bien controlando el juego y cuando decidimos a atacar sin necesidad, cometimos errores en la construcción de juego. Debemos afianzar la idea de juego partido a partido, ser constantes y eso nos llevará a ganar más partidos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8